Додано: Пон 19 лис, 2018 15:00

Кащей написав: Коллеги нужна консультация по оплате через QR-код.

Ситуация следующая - оплачиваю турфирме их услуги. Естественно хотят нал, но я настаиваю на оплате картой. Говорят терминала нет, но глав-бух может якобы сгенерить QR-код по которому картой можно оплатить через приложуху привата.

Божатся, что это не перевод на физика, а оплата на юрика. Хочу пойти таким путем: завести в П24 симину платину и оплатить через приложуху нею. Но возникает резонный вопрос - кошерным ли будет в этом случае МСС? Ну и не будет ли по ходу еще каких засад (лимит на оплату планирую заблаговременно поднять).

Понимаю, что ситуация не стандартная, но может кто с чем похожим сталкивался и сможет чего умного посоветовать Попробуйте за нал доп.скидку попросить. Попробуйте за нал доп.скидку попросить.

Да там скидок я и так уже нацыганил. Я ж через фирмы обычно не езжу, хотя именно с этой фирмой когда-то ездил довольно часто. И они меня помнят. А тут за счет раннего бронирования и скидок постоянного клиента на отеле уже экономия получилась почти 50% от того что начиналось, плюс там небольшой 6тидневный тур по стране с питанием и проживанием - очень неплохой ценник выходит. А перелет у меня уже свой, дешевый забронирован. Поэтому боюсь, что им мне уже просто уступать просто некуда