Додано: Вів 20 лис, 2018 07:36
alibob написав: Квесторе_поверніться написав: alibob написав:
Максимальна сума одного платежу - 5 т. грн.
Більші суми перекантовував...це відколи такий мізер?
Мається на увазі саме регулярний платіж = переказ зарплати з іншого банку.
Саме про те і говорю.
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