Саме про те і говорю.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 07:36
Саме про те і говорю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 08:54
Мається на увазі саме регулярний платіж = переказ зарплати з іншого банку.[/quote]
Саме про те і говорю.[/quote]
Мені встановили 2 по 5т (10т разом) з однієї зарплатної картки.
|