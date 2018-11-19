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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7852785378547855
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 07:36

  alibob написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  alibob написав:Максимальна сума одного платежу - 5 т. грн.

Більші суми перекантовував...це відколи такий мізер?

Мається на увазі саме регулярний платіж = переказ зарплати з іншого банку.

Саме про те і говорю.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:54

  Квесторе_поверніться написав:
  alibob написав:Максимальна сума одного платежу - 5 т. грн.

Більші суми перекантовував...це відколи такий мізер?

Мається на увазі саме регулярний платіж = переказ зарплати з іншого банку.[/quote]
Саме про те і говорю.[/quote]


https://privatbank.ua/perevod-zarplaty- ... -platezhom

Мені встановили 2 по 5т (10т разом) з однієї зарплатної картки.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59

шо сі діє люде добрі!


Киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации правоохранителей, жалобы от "Приватбанка" по поводу того, что мошенникам каким-то образом удается обманывать их терминалы, поступали уже давно. Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу.

https://strana.ua/news/172246-kiberpoli ... riven.html
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