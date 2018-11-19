Саме про те і говорю.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 07:36
Саме про те і говорю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 08:54
Мається на увазі саме регулярний платіж = переказ зарплати з іншого банку.[/quote]
Саме про те і говорю.[/quote]
Мені встановили 2 по 5т (10т разом) з однієї зарплатної картки.
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:59
шо сі діє люде добрі!
Киберполиции и СБУ удалось задержать банду мошенников, которая орудовала по всей Украине. При помощи специальной купюры, которую им возвращал терминал, им удалось обмануть "Приватбанк" на 5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По информации правоохранителей, жалобы от "Приватбанка" по поводу того, что мошенникам каким-то образом удается обманывать их терминалы, поступали уже давно. Оказалось, что преступники изготовили специальную купюру номиналом 500 гривен, с помощью которой пополняли свои счета в банке. Терминал ее принимал, зачислял деньги на счет, но дальше срабатывал предохранитель, и купюра возвращалась владельцу.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:01
Банк ни о чем. Сколько раз просил повысить кредитный лимит, сколько лет уже пользуюсь, дал основные доки+указал месячный доход нормальный - наплевательски отнеслись, в очередной раз, ничего необычного, проконсультировали по тому, что я уже на зубок знаю, просто ради того, чтобы запудрить голову, буквально через 20мин получил отказ, похоже даже не рассмотрели моей заявки, а на горячей линии посоветовали больше пользоваться картой, расплачиваться ей чаще в магазинах( пользуюсь ею каждый день, похоже, инфу с личного кабинета вообще не чекают ), вывод - потихоньку буду переходить на монобанк, смысла пользоваться этой системой не вижу, чисто ради переводов разве что.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:50
Re: Приватбанк
voinovskiy_vlad, если ты молод, как на аватарке, то банк из-за молодого возраста больше 3..5 тысяч гривен не даст. Дальше учитывается твоя кредитная нагрузка из УБКИ (кредлимы по всем имеющимся картам) + возможно, рейтинг от них.
Всё это выше учитывает
Также частые запросы повышения кредитного лимита, получения новых кредиток понижают твой кредитный рейтинг.
Как вариант, поставь мобильное приложение УБКИ и, если первая установка приложения, то можно бесплатно получить кредитные рейтинг и историю.
Если хочется иметь хороший кредитный лимит по желаемой карте, то в свои молодые года следует снизить кредитные лимиты по картам других банков и расходы по карте одного банка (оплата в магазине, интернете + скорее всего и комуналка) приблизить к 2 тысяч гривен на месяц. Возможно, ещё наличие депозита от 2 тысяч гривен в том же банке "скрасят" картину.
Додано: Вів 20 лис, 2018 19:06
MASolomko
Спокійно, воїн. Молода смузі-команда вирішила трошки попіаритись, ймовірність того, що він прийшов за порадою приблизно рівна ставці у пільговому періоді у його улюбленому банку.
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