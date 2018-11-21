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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7853785478557856
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:57

  klug написав:MASolomko
Спокійно, воїн. Молода смузі-команда вирішила трошки попіаритись, ймовірність того, що він прийшов за порадою приблизно рівна ставці у пільговому періоді у його улюбленому банку.


Креативщики, привлекают светлые головы )))
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freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:10

  Квесторе_поверніться написав:
  M-Audio написав:
  Квесторе_поверніться написав:Напрямок вибрано не правильний. :wink:

"Так других ведь нет"

І Комси немає?

Увы :-(
Не все живут в Киеве.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:50

Re: Приватбанк

А є тут хтось, хто мав, чи зараз має іпотеку? Може в іншому банку мали? Які підводні каміння на практиці, а не в теорії?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:58

Re: Приватбанк

  Позитивчик написав:Які підводні каміння на практиці, а не в теорії?

Их коллекторы реально ходят с паяльниками :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:28

  freeze написав:
  klug написав:MASolomko
Спокійно, воїн. Молода смузі-команда вирішила трошки попіаритись, ймовірність того, що він прийшов за порадою приблизно рівна ставці у пільговому періоді у його улюбленому банку.


Креативщики, привлекают светлые головы )))
Влад Войновский
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Хакер

/c-из инета о себе/

Та не, там тяжелый случай: место работы: Авто100 "У Петровича", должность: старший помощник командира корабля.
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