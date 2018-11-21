Креативщики, привлекают светлые головы )))
Влад Войновский
Карьера
Место работы:
Хакер
/c-из инета о себе/
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:57
Креативщики, привлекают светлые головы )))
Влад Войновский
Карьера
Место работы:
Хакер
/c-из инета о себе/
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:10
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:50
Re: Приватбанк
А є тут хтось, хто мав, чи зараз має іпотеку? Може в іншому банку мали? Які підводні каміння на практиці, а не в теорії?
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:58
Re: Приватбанк
Их коллекторы реально ходят с паяльниками
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:28
Та не, там тяжелый случай: место работы: Авто100 "У Петровича", должность: старший помощник командира корабля.
panatar.com
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:04
Cьогодні накатав по одній картці, по другій пенсіонерові просто виплатили 100 грн. Дзвінок, допит, лякають втратою субсидій (яких нема), обіцяють розблокувати виплату. Чекаємо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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