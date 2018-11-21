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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:57
klug написав:MASolomko
Спокійно, воїн. Молода смузі-команда вирішила трошки попіаритись, ймовірність того, що він прийшов за порадою приблизно рівна ставці у пільговому періоді у його улюбленому банку.
Креативщики, привлекают светлые головы )))
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:10
Квесторе_поверніться написав: M-Audio написав: Квесторе_поверніться написав:
Напрямок вибрано не правильний.
"Так других ведь нет"
І Комси немає?
Увы
Не все живут в Киеве.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:50
А є тут хтось, хто мав, чи зараз має іпотеку? Може в іншому банку мали? Які підводні каміння на практиці, а не в теорії?
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:58
Позитивчик написав:
Які підводні каміння на практиці, а не в теорії?
Их коллекторы реально ходят с паяльниками
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:28
freeze написав: klug написав:MASolomko
Спокійно, воїн. Молода смузі-команда вирішила трошки попіаритись, ймовірність того, що він прийшов за порадою приблизно рівна ставці у пільговому періоді у його улюбленому банку.
Креативщики, привлекают светлые головы )))
Влад Войновский
Карьера
Место работы:
Хакер
/c-из инета о себе/
Та не, там тяжелый случай: место работы: Авто100 "У Петровича", должность: старший помощник командира корабля.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 16:04
Фантом написав: demichh написав:
Моим не выплатили
буду писать
Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
Cьогодні накатав по одній картці, по другій пенсіонерові просто виплатили 100 грн. Дзвінок, допит, лякають втратою субсидій (яких нема), обіцяють розблокувати виплату. Чекаємо.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 21 лис, 2018 17:51
Ой+ написав:
Дзвінок, допит, лякають втратою субсидій (яких нема), обіцяють розблокувати виплату. Чекаємо.
С чего вдруг такой интерес к особе? Потеряли веру в людей?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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