|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:29
..... от щойно заходив в П24, а там чомусь(?) на рахунку 2620, який я спеціально відкривав "для забудовника", щоб з того рахунку переказувати (за 1грн коміс.) кошти за квартиру... - і от там було щось ~ 30грн залишку, а от зараз бачу там 6500грн???
- завтра зайду у відділення розпитаю...
- чи маєте тут якісь варіанти/аргументи?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:58
Долярчик написав:
а от зараз бачу там 6500грн???
що показує виписка?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3526
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:10
greenozon написав: Долярчик написав:
а от зараз бачу там 6500грн???
що показує виписка?
пише отаке:
Вчора
6 466.69 грн
00:00
Зарахування коштів6 466.69 грн6 506.20 грн
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19
Долярчик написав: greenozon написав: Долярчик написав:
а от зараз бачу там 6500грн???
що показує виписка?
пише отаке:
Вчора
6 466.69 грн
00:00
Зарахування коштів6 466.69 грн6 506.20 грн
Застройщик передумал продавать и вернул деньги которые не освоил? )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2310
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:22
Aps
... нє, ну якийсь цирк - пише, що Доступна ота сума, коли клікаю на той рахунок 2610
- зайду завтра у відділення - запитаю звідки вона взялась? - бо знаю, що з того рахунку можна зняти, але з комісією...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5291
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 265 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alessandr1974
, newbie
, sens
, Seva
, Surz
, vitaliy1111
, wolt450
, Квесторе_поверніться
, Долярчик
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|