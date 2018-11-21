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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7854785578567857
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:29

що то може бути?

..... от щойно заходив в П24, а там чомусь(?) на рахунку 2620, який я спеціально відкривав "для забудовника", щоб з того рахунку переказувати (за 1грн коміс.) кошти за квартиру... - і от там було щось ~ 30грн залишку, а от зараз бачу там 6500грн???
- завтра зайду у відділення розпитаю...
- чи маєте тут якісь варіанти/аргументи?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:58

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:а от зараз бачу там 6500грн???


що показує виписка?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:10

  greenozon написав:
  Долярчик написав:а от зараз бачу там 6500грн???


що показує виписка?

пише отаке:

Вчора
6 466.69 грн
00:00

Зарахування коштів6 466.69 грн6 506.20 грн
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19

Re: Приватбанк

Долярчик написав:
  greenozon написав:
  Долярчик написав:а от зараз бачу там 6500грн???


що показує виписка?

пише отаке:

Вчора
6 466.69 грн
00:00

Зарахування коштів6 466.69 грн6 506.20 грн
Застройщик передумал продавать и вернул деньги которые не освоил? )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:22

Aps
... нє, ну якийсь цирк - пише, що Доступна ота сума, коли клікаю на той рахунок 2610
- зайду завтра у відділення - запитаю звідки вона взялась? - бо знаю, що з того рахунку можна зняти, але з комісією...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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