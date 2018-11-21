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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:29
..... от щойно заходив в П24, а там чомусь(?) на рахунку 2620, який я спеціально відкривав "для забудовника", щоб з того рахунку переказувати (за 1грн коміс.) кошти за квартиру... - і от там було щось ~ 30грн залишку, а от зараз бачу там 6500грн???
- завтра зайду у відділення розпитаю...
- чи маєте тут якісь варіанти/аргументи?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:58
Долярчик написав:
а от зараз бачу там 6500грн???
що показує виписка?
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greenozon
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:10
greenozon написав: Долярчик написав:
а от зараз бачу там 6500грн???
що показує виписка?
пише отаке:
Вчора
6 466.69 грн
00:00
Зарахування коштів6 466.69 грн6 506.20 грн
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:19
Долярчик написав: greenozon написав: Долярчик написав:
а от зараз бачу там 6500грн???
що показує виписка?
пише отаке:
Вчора
6 466.69 грн
00:00
Зарахування коштів6 466.69 грн6 506.20 грн
Застройщик передумал продавать и вернул деньги которые не освоил? )
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Aps
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Додано: Сер 21 лис, 2018 22:22
Aps
... нє, ну якийсь цирк - пише, що Доступна ота сума, коли клікаю на той рахунок 2610
- зайду завтра у відділення - запитаю звідки вона взялась? - бо знаю, що з того рахунку можна зняти, але з комісією...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:24
Долярчик ..ЩЕ РАЗ ПЕРЕЗАЙДІТЬ...інколи коли захід якосьздається корезоїду підозрілий може бути який завгодно баланс , але відмінний віж справжнього....спробуйте повторний захід і якусь операцію провести - якщо корезоїд в засаді ) то нічого не вийде )
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:38
Все чітко!
...зайшов у відділення - вияснив!
- так і є! - є така ДОСТУПНА сума переказана позавчора!
- так, як я і здогадувавсь.....-від забудовника!
- і потрібно в нього запитувати, чому він скинув мені таку суму..... - хоч і це я здогадуюсь чому!
- а хто з Вас здогадається першим - тому поставлю +
.... варіанти в студію! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:43
Долярчик написав:
Все чітко!
...зайшов у відділення - вияснив!
- так і є! - є така ДОСТУПНА сума переказана позавчора!
- так, як я і здогадувавсь.....-від забудовника!
- і потрібно в нього запитувати, чому він скинув мені таку суму..... - хоч і це я здогадуюсь чому!
- а хто з Вас здогадається першим - тому поставлю +
.... варіанти в студію! ©
Ах, детсво, детство
ты куда спешишь?
Ах, детство, детство
ты куда летишь?
Не наигрался я ещё с тобой... (из песни).
P.S. Сорри - за оффтоп, но не сдержался.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:27
Ой+ написав: Фантом написав: demichh написав:
Моим не выплатили
буду писать
Рано. Эти бл... только после 20-го начнут по делу отвечать. До этого - "ждите".
Cьогодні накатав по одній картці, по другій пенсіонерові просто виплатили 100 грн. Дзвінок, допит, лякають втратою субсидій (яких нема), обіцяють розблокувати виплату. Чекаємо.
Моим отказали: "Между оплатами должна быть разница минимум в одни сутки.Условия акции не выполнены."
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demichh
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