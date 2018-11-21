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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7855785678577858
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:10

Re: Приватбанк

Подскажите пжл! У меня просроченная кдв и ехать просто для её переоформления,у меня пока нет желания и закрывать не хочу! Вопрос: Если я закину на неё 50 копеек с интернет карты-это будет считаться активностью по карте?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:19

  bub-har написав:Подскажите пжл! У меня просроченная кдв и ехать просто для её переоформления,у меня пока нет желания и закрывать не хочу! Вопрос: Если я закину на неё 50 копеек с интернет карты-это будет считаться активностью по карте?

в чем смысл?
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:24

ІВК кросавчег :)

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7198968/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:35

  greenozon написав:ІВК кросавчег :)

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7198968/

таки да :)
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:26

Re: Приватбанк

Ув. форумчане, дую на воду. :)
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?
Пенс
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:32

Re: Приватбанк

  Пенс написав:Ув. форумчане, дую на воду.
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?

Приват всегда можно гасить 25 и этого будет достаточно
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:37

  velvet написав:
  Пенс написав:Ув. форумчане, дую на воду.
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?

Приват всегда можно гасить 25 и этого будет достаточно

Спасибо, да вот именно прошлый раз на следующий день (25) показало, что 30 гривен не хватает, хотя забросил на 50 больше. Вот теперь думаю, полбзуюсь не так давно, но за больше пол-года такое первый раз, я раньше даже не смотрел.
Пенс
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