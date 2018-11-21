RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7855785678577858
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:10

Re: Приватбанк

Подскажите пжл! У меня просроченная кдв и ехать просто для её переоформления,у меня пока нет желания и закрывать не хочу! Вопрос: Если я закину на неё 50 копеек с интернет карты-это будет считаться активностью по карте?
bub-har
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 13.07.16
Подякував: 509 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:19

  bub-har написав:Подскажите пжл! У меня просроченная кдв и ехать просто для её переоформления,у меня пока нет желания и закрывать не хочу! Вопрос: Если я закину на неё 50 копеек с интернет карты-это будет считаться активностью по карте?

в чем смысл?
Stringer
 
Повідомлень: 8411
З нами з: 23.01.13
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:24

ІВК кросавчег :)

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7198968/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3533
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:35

  greenozon написав:ІВК кросавчег :)

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7198968/

таки да :)
Коломойский – о Зеленском, дефолте и вечной жизни / Часть I
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26389
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:26

Re: Приватбанк

Ув. форумчане, дую на воду. :)
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 04.09.15
Подякував: 74 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:32

Re: Приватбанк

  Пенс написав:Ув. форумчане, дую на воду.
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?

Приват всегда можно гасить 25 и этого будет достаточно
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2198
З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7855785678577858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Lost, Surz, varlo, wig і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.