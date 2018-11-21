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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:10
Re: Приватбанк
Подскажите пжл! У меня просроченная кдв и ехать просто для её переоформления,у меня пока нет желания и закрывать не хочу! Вопрос: Если я закину на неё 50 копеек с интернет карты-это будет считаться активностью по карте?
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:19
Додано: Чет 22 лис, 2018 13:24
ІВК кросавчег
+50грн !
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:35
таки да
Коломойский – о Зеленском, дефолте и вечной жизни / Часть I
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:26
Re: Приватбанк
Ув. форумчане, дую на воду.
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:32
Re: Приватбанк
Приват всегда можно гасить 25 и этого будет достаточно
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