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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7856785778587859
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:58

Re: Приватбанк

Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14

Re: Приватбанк

  bub-har написав:Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют!

У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:21

  klug написав:
  bub-har написав:Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют!

У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:35

  velvet написав:
  Пенс написав:Ув. форумчане, дую на воду.
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?

Приват всегда можно гасить 25 и этого будет достаточно

смотря как гасить, если из другого банка, то не факт...
ol_zy
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  #<1 ... 7856785778587859
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