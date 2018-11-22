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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:58
Re: Приватбанк
Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года!
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14
Re: Приватбанк
У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:21
На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп!
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:35
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