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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:58
Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года!
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bub-har
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14
bub-har написав:
Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют!
У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:21
klug написав: bub-har написав:
Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют!
У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп!
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bub-har
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:35
velvet написав: Пенс написав:
Ув. форумчане, дую на воду.
Завтра погасить УНИ будет достаточно, чтобы проверить 24 что вышло? А то 24 суббота. Останусь в регламенте?
Приват всегда можно гасить 25 и этого будет достаточно
смотря как гасить, если из другого банка, то не факт...
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ol_zy
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:40
ol_zy написав:
смотря как гасить, если из другого банка, то не факт...
ну я ж не предлагаю слать СЭП в нерабочий день...
по манисенду у меня ни разу не было проблем, всё чётко заходило
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velvet
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:09
bub-har написав:
Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года!
Врут!
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ol_zy
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:11
velvet написав: ol_zy написав:
смотря как гасить, если из другого банка, то не факт...
ну я ж не предлагаю слать СЭП в нерабочий день...
по манисенду у меня ни разу не было проблем, всё чётко заходило
Так и тумба дает, но проверить или нет долга уже времени не будет, чтобы с проверкой, то надо 24, хотя не уверен как там в выходные долги перерасчитывают.
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ol_zy
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:33
ol_zy написав: bub-har написав:
Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года!
Врут!
А можно пжл, поподробней?
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bub-har
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:52
ol_zy написав:
Так и тумба дает, но проверить или нет долга уже времени не будет, чтобы с проверкой, то надо 24, хотя не уверен как там в выходные долги перерасчитывают.
не пойму, что за сложности, неужели тяжело в П24 проверить сумму долга на 1-е число и сверить её с тем, что выдаётся при расчёте суммы к погашению, а сложности они где-угодно могут быть: может тумба зависнуть с вашими деньгами и т.п., главное не затягивать 25 числа, сделать всё с утра, ну и иметь запасной вариант...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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