Додано: Чет 22 лис, 2018 20:05

bub-har написав: ol_zy написав: bub-har написав: Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года! Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года!

Врут! Врут! А можно пжл, поподробней? А можно пжл, поподробней?

во-первых, голд бесплатно - это уже навсегда вне зависимости, есть у вас активные карты или нет - мне даже обычную в отделении не смогли выдать - программа не пустила, только заказные могут быть ниже класса.во-вторых, из веера карт (6шт кдв и уни в трех валютах) по большинству из них активность 0 более нескольких лет про интернет вообще молчу, ни одна не был заблокирована и активны до сих пор.пусть вам покажут регламент где такие нормы активности прописаны и то что вам будут карты лочить, а тем более деньги с них списывать, а вот если карта закончилась по сроку, то могут и закрыть у меня так скончалась и исчезла из П24, но там было 0 специально все на вторую перевел, а перевыпускать было лень, но когда пришел в отделение, то инфо по ней манагеру было доступно и он выпустил новую и привязал в П24 ну и сказал, если бы были деньги, то не пропали бы - но тут не уверен.если на карте есть деньги, то лучше перевыпустить заранее.