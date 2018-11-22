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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:58
Re: Приватбанк
Вообщем всё узнал в кц! Нужно раз в 180 дней делать операцию по карте! А я забыл,что игрался в апреле с переводами на кдв по акции по МК-Бильше ради Сильпошных ваучеров! Сотрудница сказала,что операция по переводу 50 копеек на кдв является активностью по карте и она продолжает быть активной до мая месяца сл.года!
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:14
Re: Приватбанк
У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:21
На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп!
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:35
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:40
Re: Приватбанк
ну я ж не предлагаю слать СЭП в нерабочий день...
по манисенду у меня ни разу не было проблем, всё чётко заходило
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Додано: Чет 22 лис, 2018 18:09
Врут!
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:11
Так и тумба дает, но проверить или нет долга уже времени не будет, чтобы с проверкой, то надо 24, хотя не уверен как там в выходные долги перерасчитывают.
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:33
А можно пжл, поподробней?
Додано: Чет 22 лис, 2018 18:52
Re: Приватбанк
не пойму, что за сложности, неужели тяжело в П24 проверить сумму долга на 1-е число и сверить её с тем, что выдаётся при расчёте суммы к погашению, а сложности они где-угодно могут быть: может тумба зависнуть с вашими деньгами и т.п., главное не затягивать 25 числа, сделать всё с утра, ну и иметь запасной вариант...
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Додано: Чет 22 лис, 2018 20:05
во-первых, голд бесплатно - это уже навсегда вне зависимости, есть у вас активные карты или нет - мне даже обычную в отделении не смогли выдать - программа не пустила, только заказные могут быть ниже класса.
во-вторых, из веера карт (6шт кдв и уни в трех валютах) по большинству из них активность 0 более нескольких лет про интернет вообще молчу, ни одна не был заблокирована и активны до сих пор.
пусть вам покажут регламент где такие нормы активности прописаны и то что вам будут карты лочить, а тем более деньги с них списывать, а вот если карта закончилась по сроку, то могут и закрыть у меня так скончалась и исчезла из П24, но там было 0 специально все на вторую перевел, а перевыпускать было лень, но когда пришел в отделение, то инфо по ней манагеру было доступно и он выпустил новую и привязал в П24 ну и сказал, если бы были деньги, то не пропали бы - но тут не уверен.
если на карте есть деньги, то лучше перевыпустить заранее.
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