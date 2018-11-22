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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:17
ol_zy написав:
голд бесплатно - это уже навсегда
Спасибо! Т.е,если у меня не будет депозитов в банке и исчезнет просроченная кдв,то мне в отделении выдадут голд без абонплаты?
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bub-har
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Додано: Чет 22 лис, 2018 20:19
bub-har написав: ol_zy написав:
голд бесплатно - это уже навсегда
Спасибо! Т.е,если у меня не будет депозитов в банке и исчезнет просроченная кдв,то мне в отделении выдадут голд без абонплаты?
да
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novichok
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Додано: Чет 22 лис, 2018 20:20
Если уже есть голд с абонкой и открыть депо на 50к+, абонка устранится?
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Surz
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