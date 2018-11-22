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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7857785878597860
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:17

Re: Приватбанк

  ol_zy написав:голд бесплатно - это уже навсегда
Спасибо! Т.е,если у меня не будет депозитов в банке и исчезнет просроченная кдв,то мне в отделении выдадут голд без абонплаты?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:19

  bub-har написав:
  ol_zy написав:голд бесплатно - это уже навсегда
Спасибо! Т.е,если у меня не будет депозитов в банке и исчезнет просроченная кдв,то мне в отделении выдадут голд без абонплаты?

да
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:20

Re: Приватбанк

Если уже есть голд с абонкой и открыть депо на 50к+, абонка устранится?
Surz
 
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