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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7857785878597860
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:17

Re: Приватбанк

  ol_zy написав:голд бесплатно - это уже навсегда
Спасибо! Т.е,если у меня не будет депозитов в банке и исчезнет просроченная кдв,то мне в отделении выдадут голд без абонплаты?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:19

  bub-har написав:
  ol_zy написав:голд бесплатно - это уже навсегда
Спасибо! Т.е,если у меня не будет депозитов в банке и исчезнет просроченная кдв,то мне в отделении выдадут голд без абонплаты?

да
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:20

Re: Приватбанк

Если уже есть голд с абонкой и открыть депо на 50к+, абонка устранится?
Surz
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:58

Cьогодні накатав по одній картці, по другій пенсіонерові просто виплатили 100 грн. Дзвінок, допит, лякають втратою субсидій (яких нема), обіцяють розблокувати виплату. Чекаємо.[/quote]
Моим отказали: "Между оплатами должна быть разница минимум в одни сутки.Условия акции не выполнены."[/quote]

Мені написали:"На жаль, Вами не була проведена реєстрація в акції". Це 100% неправда. Реєстрація була проведена за всіма вимогами. Можливо, у них був якийсь збій. Потрібно розібратись, а не писати, що "клієнт завжди неправий".
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:37

  ol_zy написав:
  Долярчик написав:Все чітко!
...зайшов у відділення - вияснив!
- так і є! - є така ДОСТУПНА сума переказана позавчора!
- так, як я і здогадувавсь.....-від забудовника!
- і потрібно в нього запитувати, чому він скинув мені таку суму..... - хоч і це я здогадуюсь чому!

- а хто з Вас здогадається першим - тому поставлю + :D

.... варіанти в студію! ©

возврат за реальный метраж в сравнении с тем, что в договоре. Мне один застройщик так возвращал, правда просил заяву и реквизиты принести.

+1
....і я так думаю! - наступного тижня маю зайти до забудовника підписати ПВ...
- але вони мене не попередили, що перекажуть кошти..... тільки(недавно) по телефону питали, чи я не закривав той рахунок 2620
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 7857785878597860
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