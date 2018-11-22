Спасибо! Т.е,если у меня не будет депозитов в банке и исчезнет просроченная кдв,то мне в отделении выдадут голд без абонплаты?
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Додано: Чет 22 лис, 2018 20:17
Re: Приватбанк
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:19
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:20
Re: Приватбанк
Если уже есть голд с абонкой и открыть депо на 50к+, абонка устранится?
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:58
Cьогодні накатав по одній картці, по другій пенсіонерові просто виплатили 100 грн. Дзвінок, допит, лякають втратою субсидій (яких нема), обіцяють розблокувати виплату. Чекаємо.[/quote]
Моим отказали: "Между оплатами должна быть разница минимум в одни сутки.Условия акции не выполнены."[/quote]
Мені написали:"На жаль, Вами не була проведена реєстрація в акції". Це 100% неправда. Реєстрація була проведена за всіма вимогами. Можливо, у них був якийсь збій. Потрібно розібратись, а не писати, що "клієнт завжди неправий".
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:37
+1
....і я так думаю! - наступного тижня маю зайти до забудовника підписати ПВ...
- але вони мене не попередили, що перекажуть кошти..... тільки(недавно) по телефону питали, чи я не закривав той рахунок 2620
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:44
Re: Приватбанк
С декабря комиссия 1 грн за регулярные платежи. Бездари какие-то.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:56
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:16
как повезет, иногда только содействие представителя помогало. Можно с манагером в отделении поговорить или нач. отделением. Иногда через чат прокатывало - зависит от того на кого попадете. Явно это нигде вроде не прописано.
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:21
абсолютно у меня уже несколько лет нет вкладов и своих, только кред лимит и голд как был так и остался, более того бесплатный голд мне навязали также при отсутствии всяких вкладов - иногда получал переводы через них по вестерну. Т.е. 50К - это не обязательное условие, могут и за какие-то другие заслуги дать.
Додано: Чет 22 лис, 2018 23:27
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