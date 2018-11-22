Долго еще держались.
Весь смысл этих регулярных платежей - подсадить как можно больше народу, а потом, втихаря, ввести комиссию.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:02
Долго еще держались.
Весь смысл этих регулярных платежей - подсадить как можно больше народу, а потом, втихаря, ввести комиссию.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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