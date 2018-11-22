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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7858785978607861 Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:02 andreyiskra написав: С декабря комиссия 1 грн за регулярные платежи. Бездари какие-то. С декабря комиссия 1 грн за регулярные платежи. Бездари какие-то.

Долго еще держались.

Весь смысл этих регулярных платежей - подсадить как можно больше народу, а потом, втихаря, ввести комиссию. Долго еще держались.Весь смысл этих регулярных платежей - подсадить как можно больше народу, а потом, втихаря, ввести комиссию. Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM

Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ. wig

Повідомлень: 3624 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:01 bub-har написав: klug написав: bub-har написав: Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют! Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют!

У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№ У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№ На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп! На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп!

Вы как что нибудь выдумаете - хоть стой, хоть падай.

Если вы уже клиент голд, то и останетесь им, хоть с открытой, хоть с закрытой картой.

Если вы повелись на лепет какой то курицы и она вас реально застращала, что пропадут деньги - откройте приват вклад, все деньги сбросьте туда, он каждый год будет лонгироваться, а карту откроете когда она понадобится.

И вообще, зачем держать деньги на карте бесплатно и с геморроем, когда на приват вкладе за это капает копеечка и дергаться никуда не надо? Вы как что нибудь выдумаете - хоть стой, хоть падай.Если вы уже клиент голд, то и останетесь им, хоть с открытой, хоть с закрытой картой.Если вы повелись на лепет какой то курицы и она вас реально застращала, что пропадут деньги - откройте приват вклад, все деньги сбросьте туда, он каждый год будет лонгироваться, а карту откроете когда она понадобится.И вообще, зачем держать деньги на карте бесплатно и с геморроем, когда на приват вкладе за это капает копеечка и дергаться никуда не надо? Stringer Повідомлень: 8417 З нами з: 23.01.13 Подякував: 249 раз. Подякували: 1157 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7858785978607861 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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