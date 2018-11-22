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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7858785978607861
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:02

  andreyiskra написав:С декабря комиссия 1 грн за регулярные платежи. Бездари какие-то.

Долго еще держались.
Весь смысл этих регулярных платежей - подсадить как можно больше народу, а потом, втихаря, ввести комиссию.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:01

  bub-har написав:
  klug написав:
  bub-har написав:Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют!

У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп!

Вы как что нибудь выдумаете - хоть стой, хоть падай.
Если вы уже клиент голд, то и останетесь им, хоть с открытой, хоть с закрытой картой.
Если вы повелись на лепет какой то курицы и она вас реально застращала, что пропадут деньги - откройте приват вклад, все деньги сбросьте туда, он каждый год будет лонгироваться, а карту откроете когда она понадобится.
И вообще, зачем держать деньги на карте бесплатно и с геморроем, когда на приват вкладе за это капает копеечка и дергаться никуда не надо?
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  #<1 ... 7858785978607861
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