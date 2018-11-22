bub-har написав:Просто боюсь,что карточный счёт вместе с картой аннулируют!
У мене інтернетки роками висять відкриті і їх ніхто не чіпає№№№ Навіть якщо так$ як ви описуєте$ що це змінює$ якщо ви карткою не користуєтесь@@@ Відкриєте заново$ коли буде потрібно№№№
На вопрос какие будут санкции за неактивность картсчёта-компетентная сотрудница сказала,что спишут мои монетки,которые остались на карте и аннулируют счёт,а я не хочу его терять,т.к по карте нету платы 20 грн за голд клуб и карта в будущем мне понадобится,поэтому меня вполне устраивает 1 раз в 180 дней делать по ней движ на 50 коп!
Вы как что нибудь выдумаете - хоть стой, хоть падай. Если вы уже клиент голд, то и останетесь им, хоть с открытой, хоть с закрытой картой. Если вы повелись на лепет какой то курицы и она вас реально застращала, что пропадут деньги - откройте приват вклад, все деньги сбросьте туда, он каждый год будет лонгироваться, а карту откроете когда она понадобится. И вообще, зачем держать деньги на карте бесплатно и с геморроем, когда на приват вкладе за это капает копеечка и дергаться никуда не надо?
Stringer написав:Вы как что нибудь выдумаете - хоть стой, хоть падай. Если вы уже клиент голд, то и останетесь им, хоть с открытой, хоть с закрытой картой. Если вы повелись на лепет какой то курицы и она вас реально застращала, что пропадут деньги - откройте приват вклад, все деньги сбросьте туда, он каждый год будет лонгироваться, а карту откроете когда она понадобится. И вообще, зачем держать деньги на карте бесплатно и с геморроем, когда на приват вкладе за это капает копеечка и дергаться никуда не надо?
Боялся,что у меня ликвидируют просроченную кдв голд с бесплатной абонкой навсегда !Думал,если у клиента не будет депозитов в банке+ ещё скоро будет год,как просроченная карта и она исчезнет,то мне откажут в голде без абонплаты,мол мои заслуги в прошлом и мне надо открывать новый счёт и или вносить заново экв 50к,или платить абонку! На карте копейки и она мне может быть когда нибудь понадобится,поэтому пока не получу новую,то буду иногда делать копеечный движ по карте,чтобы имитировать активность счёта! Спасибо за разъяснение и совет!
Stringer написав:Вы как что нибудь выдумаете - хоть стой, хоть падай. Если вы уже клиент голд, то и останетесь им, хоть с открытой, хоть с закрытой картой. Если вы повелись на лепет какой то курицы и она вас реально застращала, что пропадут деньги - откройте приват вклад, все деньги сбросьте туда, он каждый год будет лонгироваться, а карту откроете когда она понадобится. И вообще, зачем держать деньги на карте бесплатно и с геморроем, когда на приват вкладе за это капает копеечка и дергаться никуда не надо?
Боялся,что у меня ликвидируют просроченную кдв голд с бесплатной абонкой навсегда !Думал,если у клиента не будет депозитов в банке+ ещё скоро будет год,как просроченная карта и она исчезнет,то мне откажут в голде без абонплаты,мол мои заслуги в прошлом и мне надо открывать новый счёт и или вносить заново экв 50к,или платить абонку! На карте копейки и она мне может быть когда нибудь понадобится,поэтому пока не получу новую,то буду иногда делать копеечный движ по карте,чтобы имитировать активность счёта! Спасибо за разъяснение и совет!
Приват вклад открывается от двух гривен - добросьте туда до нужной суммы, откройте и забудьте