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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7859786078617862
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:43

Случайно ввел не ту цифру при подтверждении платежа через Приват 24 - платеж прошел. Думал ошибся, попробовал еще раз - снова прошел платеж с левыми цифрами. Я в шоке, видимо все программисты сбежали с банка. Страшно пользоваться таким сервисом.
Мягко говоря достали своим требованиями подтверждения документов. Только что получили новую карту и показали работнику банка все документы. Она их сфотографировала, занесла в базу. Заходишь в приват 24 - они опять документы требуют. Идентификационный код, насколько я понимаю не меняется. Объясните, зачем его требуют по 20 раз подтверждать? Просто поиздеваться над клиентами?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:47

Re: Приватбанк

какой то унылый вброс, без огонька
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:47

А може і ні. Аффтар був не достатньо детальний у викладенні. Колись можна було з 8-ми цифр ввести 2 неправильно.
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