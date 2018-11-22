Случайно ввел не ту цифру при подтверждении платежа через Приват 24 - платеж прошел. Думал ошибся, попробовал еще раз - снова прошел платеж с левыми цифрами. Я в шоке, видимо все программисты сбежали с банка. Страшно пользоваться таким сервисом.
Мягко говоря достали своим требованиями подтверждения документов. Только что получили новую карту и показали работнику банка все документы. Она их сфотографировала, занесла в базу. Заходишь в приват 24 - они опять документы требуют. Идентификационный код, насколько я понимаю не меняется. Объясните, зачем его требуют по 20 раз подтверждать? Просто поиздеваться над клиентами?
Поддержка обещает разобрать и не разбирается.