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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7859786078617862
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:43

Случайно ввел не ту цифру при подтверждении платежа через Приват 24 - платеж прошел. Думал ошибся, попробовал еще раз - снова прошел платеж с левыми цифрами. Я в шоке, видимо все программисты сбежали с банка. Страшно пользоваться таким сервисом.
Мягко говоря достали своим требованиями подтверждения документов. Только что получили новую карту и показали работнику банка все документы. Она их сфотографировала, занесла в базу. Заходишь в приват 24 - они опять документы требуют. Идентификационный код, насколько я понимаю не меняется. Объясните, зачем его требуют по 20 раз подтверждать? Просто поиздеваться над клиентами?
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aaa77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:47

Re: Приватбанк

какой то унылый вброс, без огонька
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:47

А може і ні. Аффтар був не достатньо детальний у викладенні. Колись можна було з 8-ми цифр ввести 2 неправильно.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:56

Re: Приватбанк

напомните плиз как происходит покупка частями. а то отвык я от этого дела пока была рассрочка аллы =)
карта выведена полностью в ноль. на ней есть и кредитный лимит и ОЧ
при покупке там должна быть первая часть обеспеченная своими деньгами?
на какое число необходимо обеспечить будет наличие своих средств если сделать покупку завтра?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:04

  mephala написав:напомните плиз как происходит покупка частями. а то отвык я от этого дела пока была рассрочка аллы =)
карта выведена полностью в ноль. на ней есть и кредитный лимит и ОЧ
при покупке там должна быть первая часть обеспеченная своими деньгами?
на какое число необходимо обеспечить будет наличие своих средств если сделать покупку завтра?


1. Нет, первую можно с кредитных без дополнительной комсы.
2. В 00:00 24.12, если купите 24.11
Mathias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:02

При поселенні в готелі за границею заблокували суму в 500гр . Вже тиждень як вернувся сума не вернулася на Приват. Скільки чекати?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:03

  Ethereum написав:При поселенні в готелі за границею заблокували суму в 500гр . Вже тиждень як вернувся сума не вернулася на Приват. Скільки чекати?

В Привате до 30 дней
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 01:38

  Stringer написав:
  Ethereum написав:При поселенні в готелі за границею заблокували суму в 500гр . Вже тиждень як вернувся сума не вернулася на Приват. Скільки чекати?

В Привате до 30 дней


Дякую
Буду іншим банком користуватися.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 01:45

Господа, может кто сталкивался недавно, подскажите, что делать.
У человека на неделе произошла смена фамилии, выдали вместо украинского паспорта-книжечки теперь пластиковый паспорт (ID). При выдаче сотрудник ДМС сказал, что на данный момент они уже давно не выдают к паспорту никаких дополнительных листков, удостоверяющих факт регистрации/прописки, эта информация якобы "зашита" в чипе самого паспорта.
Насколько вижу - теперь на внутреннем украинском паспорте даже указан ИНН.
Что делать теперь для смены данных человека в Приватбанке - кроме того, что принести новый ID-паспорт, потребуют ли какую-то бумажку отдельную по поводу прописки/регистрации? Нужно ли дополнительно в Налоговой брать новую бумажку о присвоении ИНН на новую фамилию?
Действующие счета, депозиты и карточки сам банк при этом, случайно, не закроет? Читал страшилки от юристов, что якобы при "правильной" процедуре смены фамилии - банк может переоткрыть заново все услуги для данного клиента.
GRooVal
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  #<1 ... 7859786078617862
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