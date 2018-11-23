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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:43
Случайно ввел не ту цифру при подтверждении платежа через Приват 24 - платеж прошел. Думал ошибся, попробовал еще раз - снова прошел платеж с левыми цифрами. Я в шоке, видимо все программисты сбежали с банка. Страшно пользоваться таким сервисом.
Мягко говоря достали своим требованиями подтверждения документов. Только что получили новую карту и показали работнику банка все документы. Она их сфотографировала, занесла в базу. Заходишь в приват 24 - они опять документы требуют. Идентификационный код, насколько я понимаю не меняется. Объясните, зачем его требуют по 20 раз подтверждать? Просто поиздеваться над клиентами?
Поддержка обещает разобрать и не разбирается.
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aaa77
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:47
какой то унылый вброс, без огонька
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:47
А може і ні. Аффтар був не достатньо детальний у викладенні. Колись можна було з 8-ми цифр ввести 2 неправильно.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:56
напомните плиз как происходит покупка частями. а то отвык я от этого дела пока была рассрочка аллы =)
карта выведена полностью в ноль. на ней есть и кредитный лимит и ОЧ
при покупке там должна быть первая часть обеспеченная своими деньгами?
на какое число необходимо обеспечить будет наличие своих средств если сделать покупку завтра?
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mephala
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 18:04
mephala написав:
напомните плиз как происходит покупка частями. а то отвык я от этого дела пока была рассрочка аллы =)
карта выведена полностью в ноль. на ней есть и кредитный лимит и ОЧ
при покупке там должна быть первая часть обеспеченная своими деньгами?
на какое число необходимо обеспечить будет наличие своих средств если сделать покупку завтра?
1. Нет, первую можно с кредитных без дополнительной комсы.
2. В 00:00 24.12, если купите 24.11
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Mathias
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:02
При поселенні в готелі за границею заблокували суму в 500гр . Вже тиждень як вернувся сума не вернулася на Приват. Скільки чекати?
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Ethereum
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:03
Ethereum написав:
При поселенні в готелі за границею заблокували суму в 500гр . Вже тиждень як вернувся сума не вернулася на Приват. Скільки чекати?
В Привате до 30 дней
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Stringer
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Додано: Суб 24 лис, 2018 01:38
Stringer написав: Ethereum написав:
При поселенні в готелі за границею заблокували суму в 500гр . Вже тиждень як вернувся сума не вернулася на Приват. Скільки чекати?
В Привате до 30 дней
Дякую
Буду іншим банком користуватися.
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Ethereum
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Додано: Суб 24 лис, 2018 01:45
Господа, может кто сталкивался недавно, подскажите, что делать.
У человека на неделе произошла смена фамилии, выдали вместо украинского паспорта-книжечки теперь пластиковый паспорт (ID). При выдаче сотрудник ДМС сказал, что на данный момент они уже давно не выдают к паспорту никаких дополнительных листков, удостоверяющих факт регистрации/прописки, эта информация якобы "зашита" в чипе самого паспорта.
Насколько вижу - теперь на внутреннем украинском паспорте даже указан ИНН.
Что делать теперь для смены данных человека в Приватбанке - кроме того, что принести новый ID-паспорт, потребуют ли какую-то бумажку отдельную по поводу прописки/регистрации? Нужно ли дополнительно в Налоговой брать новую бумажку о присвоении ИНН на новую фамилию?
Действующие счета, депозиты и карточки сам банк при этом, случайно, не закроет? Читал страшилки от юристов, что якобы при "правильной" процедуре смены фамилии - банк может переоткрыть заново все услуги для данного клиента.
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GRooVal
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Додано: Суб 24 лис, 2018 09:55
GRooVal написав:Что делать теперь для смены данных человека в Приватбанке - кроме того, что принести новый ID-паспорт, потребуют ли какую-то бумажку отдельную по поводу прописки/регистрации? Нужно ли дополнительно в Налоговой брать новую бумажку о присвоении ИНН на новую фамилию?
По поводу прописки, сходите в центр административных услуг, там достаточно быстро сделают нужную бумагу, она вам много раз еще пригодится.
Довидка про ИИН конечно новая, тоже просто делают в налоговой, в районном центре обслуживания клиентов.
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freeze
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