Додано: Суб 24 лис, 2018 01:45

Господа, может кто сталкивался недавно, подскажите, что делать.

У человека на неделе произошла смена фамилии, выдали вместо украинского паспорта-книжечки теперь пластиковый паспорт (ID). При выдаче сотрудник ДМС сказал, что на данный момент они уже давно не выдают к паспорту никаких дополнительных листков, удостоверяющих факт регистрации/прописки, эта информация якобы "зашита" в чипе самого паспорта.

Насколько вижу - теперь на внутреннем украинском паспорте даже указан ИНН.

Что делать теперь для смены данных человека в Приватбанке - кроме того, что принести новый ID-паспорт, потребуют ли какую-то бумажку отдельную по поводу прописки/регистрации? Нужно ли дополнительно в Налоговой брать новую бумажку о присвоении ИНН на новую фамилию?

Действующие счета, депозиты и карточки сам банк при этом, случайно, не закроет? Читал страшилки от юристов, что якобы при "правильной" процедуре смены фамилии - банк может переоткрыть заново все услуги для данного клиента.