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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:42
Государственный Приватбанк снова начал практиковать уже подзабытую тему деления клиентов по "правильной" и "неправильной" прописке. Эта тема была актуальна несколько месяцев в 2014м и тогда быстро все решалось после идентификации по месту пребывания. И вот снова "регистрация в нестабильной политической зоне". В исполнении Привата выглядит по идиотски. Лишили лимита на оплату частями по этому признаку. При этом лимит по кредитке, который сами подняли до 50к, актуален. Средства на неразрывных депо, многократно превышающие бывший ранее лимит ОЧ - тоже не аргумент для них. Заваливают спамом о том, что есть персональный банкир, опросами как им стать лучше, просят оценить качество, напоминаниями о преимушестваз голд-клюба и как они счастливы от сотруднмчества и тут такой де*** ход. Могли бы для синхронности уже и кредитный лимит отключить, чтобы ситуация не выглядела такой идиотской.
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:09
Re: Приватбанк
Кто разбирался с акцией
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:29
Оч. похоже, шо нуна КАЖДЫЙ день чото купить не меньше чем на 4грн. Типа потратил не менее 20грн -- получил 100
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:59
Еще лучше не на карту, а на "Приват-вклад" загнать. А оттуда уже куда угодно, в т.ч.и снять без комиссии.
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