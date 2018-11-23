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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7860786178627863
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:42

Государственный Приватбанк снова начал практиковать уже подзабытую тему деления клиентов по "правильной" и "неправильной" прописке. Эта тема была актуальна несколько месяцев в 2014м и тогда быстро все решалось после идентификации по месту пребывания. И вот снова "регистрация в нестабильной политической зоне". В исполнении Привата выглядит по идиотски. Лишили лимита на оплату частями по этому признаку. При этом лимит по кредитке, который сами подняли до 50к, актуален. Средства на неразрывных депо, многократно превышающие бывший ранее лимит ОЧ - тоже не аргумент для них. Заваливают спамом о том, что есть персональный банкир, опросами как им стать лучше, просят оценить качество, напоминаниями о преимушестваз голд-клюба и как они счастливы от сотруднмчества и тут такой де*** ход. Могли бы для синхронности уже и кредитный лимит отключить, чтобы ситуация не выглядела такой идиотской.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:09

Re: Приватбанк

Кто разбирался с акцией https://promos.privatbank.ua/ua/sotka-z-google-pay ? По условиям явно нужно расплатиться раз от 4 грн с помощью гугл пей. Зачем они 5 дней привязывают? Пытаются запутать, чтобы человек на протяжении 5 дней платил?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:29

  Menwyy написав:Кто разбирался с акцией https://promos.privatbank.ua/ua/sotka-z-google-pay ? По условиям явно нужно расплатиться раз от 4 грн с помощью гугл пей. Зачем они 5 дней привязывают? Пытаются запутать, чтобы человек на протяжении 5 дней платил?

- протягом будь-яких 5ти днів у період акції здійснити купівлі у магазинах карткою ПриватБанку з Google Pay. Мінімальна сума кожної купівлі - 4 грн

Оч. похоже, шо нуна КАЖДЫЙ день чото купить не меньше чем на 4грн. Типа потратил не менее 20грн -- получил 100
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:59

  Siris написав:Подскажите, доларовую карту через банкомат можна пополнить валютой?
Есть стремная сотка, хочу попробовать ее таким образом пристроить, а то в касе банка такую не захотели брать.

Еще лучше не на карту, а на "Приват-вклад" загнать. А оттуда уже куда угодно, в т.ч.и снять без комиссии.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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