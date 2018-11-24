Додано: Суб 24 лис, 2018 11:42

Государственный Приватбанк снова начал практиковать уже подзабытую тему деления клиентов по "правильной" и "неправильной" прописке. Эта тема была актуальна несколько месяцев в 2014м и тогда быстро все решалось после идентификации по месту пребывания. И вот снова "регистрация в нестабильной политической зоне". В исполнении Привата выглядит по идиотски. Лишили лимита на оплату частями по этому признаку. При этом лимит по кредитке, который сами подняли до 50к, актуален. Средства на неразрывных депо, многократно превышающие бывший ранее лимит ОЧ - тоже не аргумент для них. Заваливают спамом о том, что есть персональный банкир, опросами как им стать лучше, просят оценить качество, напоминаниями о преимушестваз голд-клюба и как они счастливы от сотруднмчества и тут такой де*** ход. Могли бы для синхронности уже и кредитный лимит отключить, чтобы ситуация не выглядела такой идиотской.