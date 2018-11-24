|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:42
Государственный Приватбанк снова начал практиковать уже подзабытую тему деления клиентов по "правильной" и "неправильной" прописке. Эта тема была актуальна несколько месяцев в 2014м и тогда быстро все решалось после идентификации по месту пребывания. И вот снова "регистрация в нестабильной политической зоне". В исполнении Привата выглядит по идиотски. Лишили лимита на оплату частями по этому признаку. При этом лимит по кредитке, который сами подняли до 50к, актуален. Средства на неразрывных депо, многократно превышающие бывший ранее лимит ОЧ - тоже не аргумент для них. Заваливают спамом о том, что есть персональный банкир, опросами как им стать лучше, просят оценить качество, напоминаниями о преимушестваз голд-клюба и как они счастливы от сотруднмчества и тут такой де*** ход. Могли бы для синхронности уже и кредитный лимит отключить, чтобы ситуация не выглядела такой идиотской.
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:09
Re: Приватбанк
Кто разбирался с акцией
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:29
Оч. похоже, шо нуна КАЖДЫЙ день чото купить не меньше чем на 4грн. Типа потратил не менее 20грн -- получил 100
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:59
Еще лучше не на карту, а на "Приват-вклад" загнать. А оттуда уже куда угодно, в т.ч.и снять без комиссии.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Суб 24 лис, 2018 15:01
Так працюють МПС і ледачі готелі. Вам допоможе лише перехід на готівковий банк. Іноді через гарячку можна зняти блокування під ваше чесне слово, але це радше виключення, ніж загальна практика.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:35
В настройках Копилки можно настроить фиксированную сумму перевода на Копилку от каждого поступления на карту(например КДВ).
При переводе с Приват вклада на КДВ тоже будет снимать эту сумму?
Например, мне надо снять в банкомете 500 грн.
Я перевожу с Приват вклада 500 грн и пока бегу до банкомата у меня на карте остается 500 грн или 500 минус то что ушло на Копилку?
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:02
Re: Приватбанк
novichok, свинка будет кушать процент за поступления на карту с депозитов.
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:11
|