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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7861786278637864
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:22

Re: Приватбанк

clientage написав:
  Menwyy написав:Кто разбирался с акцией https://promos.privatbank.ua/ua/sotka-z-google-pay ? По условиям явно нужно расплатиться раз от 4 грн с помощью гугл пей. Зачем они 5 дней привязывают? Пытаются запутать, чтобы человек на протяжении 5 дней платил?

- протягом будь-яких 5ти днів у період акції здійснити купівлі у магазинах карткою ПриватБанку з Google Pay. Мінімальна сума кожної купівлі - 4 грн

Оч. похоже, шо нуна КАЖДЫЙ день чото купить не меньше чем на 4грн. Типа потратил не менее 20грн -- получил 100
Сам отвечу:

1) тратить нужно 5 дней.
2) неважно сколько транзакций в день.
3) минимум 1 транзакция в день от 4 грн.

Итого, минимальное вложение 20 грн, как и говорил clientage.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:27

  Menwyy написав:1) тратить нужно 5 дней.

5 дней подряд или можно вразброс в течении акции?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:41

  novichok написав:
  Menwyy написав:1) тратить нужно 5 дней.

5 дней подряд или можно вразброс в течении акции?

подряд!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:51

  clientage написав:
  novichok написав:
  Menwyy написав:1) тратить нужно 5 дней.

5 дней подряд или можно вразброс в течении акции?

подряд!

не проблема. сегодня начнем. посмотрим что есть в АТБ за 4 грн. мыло, орешки, семечки, водичка.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:52

Re: Приватбанк

clientage написав:
  novichok написав:
  Menwyy написав:1) тратить нужно 5 дней.

5 дней подряд или можно вразброс в течении акции?

подряд!
Неа. "Протягом будь-яких 5 календарних днів". Горячка подтвердила: любые 5 дней, не обязательно подряд.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:56

  Menwyy написав:
  novichok написав:
  Menwyy написав:1) тратить нужно 5 дней.

5 дней подряд или можно вразброс в течении акции?

Неа. "Протягом будь-яких 5 календарних днів". Горячка подтвердила: любые 5 дней, не обязательно подряд.

Я им не верю!
"протягом" -- предполагает непрерывный интервал
Ничо ж не стоит покупать по 2 яйца или пачке вафель на протяжении раб. недели...
Хай готовят сотку. А вот када её выплатят непонятно :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:57

  Menwyy написав:
clientage написав:
  Menwyy написав:1) тратить нужно 5 дней.


подряд!
Неа. "Протягом будь-яких 5 календарних днів". Горячка подтвердила: любые 5 дней, не обязательно подряд.

я буду тратить подряд. это все таки приват, да и три атб по пути. в четверг закончу.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:59

  clientage написав:Хай готовят сотку. А вот када её выплатят непонятно :(

вроде написано, что.....

"Коли мені прийдуть гроші?
Клієнтам, які виконали всі умови акції до 15.12.2018, подарунок буде зараховано до 31.12.2018.
Якщо клієнт виконав усі умови до 31.12.2018, подарунок буде зараховано до 20.01.2019."
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:03

  novichok написав:
  clientage написав:Хай готовят сотку. А вот када её выплатят непонятно :(

вроде написано, что.....

"Коли мені прийдуть гроші?
Клієнтам, які виконали всі умови акції до 15.12.2018, подарунок буде зараховано до 31.12.2018.
Якщо клієнт виконав усі умови до 31.12.2018, подарунок буде зараховано до 20.01.2019."

Чудесно. Чот вчера я не заметил этого в ЧаВо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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