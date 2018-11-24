Menwyy написав:Кто разбирался с акцией https://promos.privatbank.ua/ua/sotka-z-google-pay ? По условиям явно нужно расплатиться раз от 4 грн с помощью гугл пей. Зачем они 5 дней привязывают? Пытаются запутать, чтобы человек на протяжении 5 дней платил?
- протягом будь-яких 5ти днів у період акції здійснити купівлі у магазинах карткою ПриватБанку з Google Pay. Мінімальна сума кожної купівлі - 4 грн
Оч. похоже, шо нуна КАЖДЫЙ день чото купить не меньше чем на 4грн. Типа потратил не менее 20грн -- получил 100
Сам отвечу:
1) тратить нужно 5 дней. 2) неважно сколько транзакций в день. 3) минимум 1 транзакция в день от 4 грн.
Итого, минимальное вложение 20 грн, как и говорил clientage.
clientage написав:Хай готовят сотку. А вот када её выплатят непонятно
вроде написано, что.....
"Коли мені прийдуть гроші? Клієнтам, які виконали всі умови акції до 15.12.2018, подарунок буде зараховано до 31.12.2018. Якщо клієнт виконав усі умови до 31.12.2018, подарунок буде зараховано до 20.01.2019."
clientage написав:Хай готовят сотку. А вот када её выплатят непонятно
вроде написано, что.....
"Коли мені прийдуть гроші? Клієнтам, які виконали всі умови акції до 15.12.2018, подарунок буде зараховано до 31.12.2018. Якщо клієнт виконав усі умови до 31.12.2018, подарунок буде зараховано до 20.01.2019."