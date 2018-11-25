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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7862786378647865
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:42

У меня в Варусе хлебушек свежий- как раз 4.59)
guntherhouse777
 
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Re: Приватбанк

  la9 написав:Для Ревордса доступна?
К программе благодарности "Mastercard Rewards" подключены бесплатные бомж-Gold и платные золотые именные с фото.

  la9 написав:Скажите - какую карту сейчас выдают Уни голд с фото?
Смотря какую ты пожелаешь сам заказать, даже самостоятельно на сайте заказа карт.
Вопрос свой перефразируй.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:39

  MASolomko написав:Смотря какую ты пожелаешь сам заказать, даже самостоятельно на сайте заказа карт.
Вопрос свой перефразируй.

Что светится по бину - для Виз и МК с фото? Класс и кредит/дебит?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:17

  la9 написав:Скажите - какую карту сейчас выдают Уни голд с фото? Для Ревордса доступна?


у примата риворц дейсвует тока за покупки за границей
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IMPRINTER
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  #<1 ... 7862786378647865
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