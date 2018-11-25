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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:44
Re: Приватбанк
К программе благодарности "Mastercard Rewards" подключены бесплатные бомж-Gold и платные золотые именные с фото.
Смотря какую ты пожелаешь сам заказать, даже самостоятельно на сайте заказа карт.
Вопрос свой перефразируй.
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:39
Додано: Пон 26 лис, 2018 00:17
у примата риворц дейсвует тока за покупки за границей
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