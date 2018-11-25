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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:42
У меня в Варусе хлебушек свежий- как раз 4.59)
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guntherhouse777
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Додано: Нед 25 лис, 2018 21:44
la9 написав:
Для Ревордса доступна?
К программе благодарности "Mastercard Rewards" подключены бесплатные бомж-Gold и платные золотые именные с фото.
la9 написав:
Скажите - какую карту сейчас выдают Уни голд с фото?
Смотря какую ты пожелаешь сам заказать, даже самостоятельно на сайте заказа карт.
Вопрос свой перефразируй.
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MASolomko
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Додано: Нед 25 лис, 2018 22:39
MASolomko написав:
Смотря какую ты пожелаешь сам заказать, даже самостоятельно на сайте заказа карт.
Вопрос свой перефразируй.
Что светится по бину - для Виз и МК с фото? Класс и кредит/дебит?
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la9
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Додано: Пон 26 лис, 2018 00:17
la9 написав:
Скажите - какую карту сейчас выдают Уни голд с фото? Для Ревордса доступна?
у примата риворц дейсвует тока за покупки за границей
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Додано: Пон 26 лис, 2018 01:43
Господа напомните пожалуйста сколько сейчас в Привате валюты можно получить без пред заказа?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Ukrainian
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Додано: Пон 26 лис, 2018 01:49
Ukrainian написав:Господа напомните пожалуйста сколько сейчас в Привате валюты можно получить без пред заказа?
Скільки завтра принесуть пересічні до вашого приходу. Тікаєте на Батьківщину?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 01:50
Ukrainian написав:
Господа напомните пожалуйста сколько сейчас в Привате валюты можно получить без пред заказа?
завтра узнаете. могут завтра ограничить)))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 лис, 2018 01:58
Игорь Алексеевич написав: Ukrainian написав:
Господа напомните пожалуйста сколько сейчас в Привате валюты можно получить без пред заказа?
завтра узнаете. могут завтра ограничить)))
С какого перепугу?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Ukrainian
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Додано: Пон 26 лис, 2018 02:01
Ukrainian написав:
С какого перепугу?
из за военного положения. не несомненно будет паника, особенно в первые дни.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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