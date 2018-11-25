MASolomko написав:Эта информация доступна в этой табличке:
https://red-forum.com/showpost.php?p=14 ... ount=37347
А Уни-2018 mastercard - как и Уни-2017, т.е. Credit, new World??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:50
А Уни-2018 mastercard - как и Уни-2017, т.е. Credit, new World??
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:52
Коллеги, подскажите, если за границей платить гривневой уни-голд-фото-картой и валюта - третья, т.е. тугрики, - есть разница между Визой и МК?
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:08
Re: Приватбанк
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:22
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:28
Эт понятно, везде будет гривна-доллар-тугрики?
А никто не сравнивал курсы? Где можно посмотреть?
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:33
Re: Приватбанк
В Гугле забанили?
или
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