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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7863786478657866
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:50

  MASolomko написав:
  la9 написав:Что светится по бину - для Виз и МК с фото? Класс и кредит/дебит?
Эта информация доступна в этой табличке:
https://red-forum.com/showpost.php?p=14 ... ount=37347

А Уни-2018 mastercard - как и Уни-2017, т.е. Credit, new World??
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:52

Коллеги, подскажите, если за границей платить гривневой уни-голд-фото-картой и валюта - третья, т.е. тугрики, - есть разница между Визой и МК?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:08

Re: Приватбанк

  la9 написав:А Уни-2018 mastercard - как и Уни-2017, т.е. Credit, new World??
В этом году делал выпуск Уни-GOLD с именем — BIN такой же, как и выпускались в 2017 году.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:22

  la9 написав:Коллеги, подскажите, если за границей платить гривневой уни-голд-фото-картой и валюта - третья, т.е. тугрики, - есть разница между Визой и МК?

Конечно - у каждой мпс свой курс конвертации доллара в тугрики
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:28

  Stringer написав:
  la9 написав:Коллеги, подскажите, если за границей платить гривневой уни-голд-фото-картой и валюта - третья, т.е. тугрики, - есть разница между Визой и МК?

Конечно - у каждой мпс свой курс конвертации доллара в тугрики

Эт понятно, везде будет гривна-доллар-тугрики?
А никто не сравнивал курсы? Где можно посмотреть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:33

Re: Приватбанк

  la9 написав:Где можно посмотреть?

В Гугле забанили?
https://курс.ком.юа/mastercard/uah/
или
https://minfin.com.ua/currency/mastercard/
acsir
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:19

Re: Приватбанк

Насколько я понял, то в евровой зоне предпочтительно оплачивать картой mc (гривна, евро), а в долларовой Visa (гривна, доллар).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:23

  MASolomko написав:Насколько я понял, то в евровой зоне предпочтительно оплачивать картой mc (гривна, евро), а в долларовой Visa (гривна, доллар).

что такое долларовая зона?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:51

Re: Приватбанк

Там, где банки при взаимнорасчёте предпочитают использовать валюту USD.

Если банк делает взаимнорасчет через доллар, то оплачивать картой в евро будет не выгодно.

Также в разных странах может популярна какая-то платежная система. Порой может быть такое, что карты банков других стран не принимают.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:20

  MASolomko написав:Там, где банки при взаимнорасчёте предпочитают использовать валюту USD.

Если банк делает взаимнорасчет через доллар, то оплачивать картой в евро будет не выгодно.

это понятно... Я к тому, что понятие очень расплывчатое... Хотите сказать, что по визе не может быть биллинговой валютой евро?
la9
 
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