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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:12
Re: Приватбанк
Подскажите, кто в курсе, обнал гривневой КДВ в стамбульских банкоматах с баксами обойдется только в 2% комиссии? Лимит до 20кгрн в день, как и в Украине?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29
не знаю, як у кого, а мені сьогодні Беня видав 3000 грн і більше відмовився. Нібито перевищений ліміт у банкоматі. Але інший банкомат, нічого не видавши, те ж саме чесав. Більше не перевіряв, бо не було часу і бажання.
Повідомлення про вдалі/невдалі операції не приходили.
Зарабатывайте
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