RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7864786578667867
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:12

Re: Приватбанк

Подскажите, кто в курсе, обнал гривневой КДВ в стамбульских банкоматах с баксами обойдется только в 2% комиссии? Лимит до 20кгрн в день, как и в Украине?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1986 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29

  pharus написав:Подскажите, кто в курсе, обнал гривневой КДВ в стамбульских банкоматах с баксами обойдется только в 2% комиссии? Лимит до 20кгрн в день, как и в Украине?

не знаю, як у кого, а мені сьогодні Беня видав 3000 грн і більше відмовився. Нібито перевищений ліміт у банкоматі. Але інший банкомат, нічого не видавши, те ж саме чесав. Більше не перевіряв, бо не було часу і бажання.
Повідомлення про вдалі/невдалі операції не приходили.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 784
З нами з: 30.03.15
Подякував: 93 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7864786578667867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, Ferlakur, Kritik, newbie, V2, Искатель і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14773)
26.11.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.