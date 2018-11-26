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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7865786678677868>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:12

Re: Приватбанк

Подскажите, кто в курсе, обнал гривневой КДВ в стамбульских банкоматах с баксами обойдется только в 2% комиссии? Лимит до 20кгрн в день, как и в Украине?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:29

  pharus написав:Подскажите, кто в курсе, обнал гривневой КДВ в стамбульских банкоматах с баксами обойдется только в 2% комиссии? Лимит до 20кгрн в день, как и в Украине?

не знаю, як у кого, а мені сьогодні Беня видав 3000 грн і більше відмовився. Нібито перевищений ліміт у банкоматі. Але інший банкомат, нічого не видавши, те ж саме чесав. Більше не перевіряв, бо не було часу і бажання.
Повідомлення про вдалі/невдалі операції не приходили.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:23

  MASolomko написав:Насколько я понял, то в евровой зоне предпочтительно оплачивать картой mc (гривна, евро), а в долларовой Visa (гривна, доллар).

как раз нет - без разницы какая мпс будет, если вы оплачиваете долларовой картой в долларовой зоне и евровой картой в евровой зоне - курс и там и там будет 1:1 ;-)
а вот когда вы будете оплачивать долларовой картой в тугриках третьих стран, то как правило, в странах европы, азии и африки курс доллара на мастере будет чуть выгодней, чем у визы. в некоторых странах латинской америки курс доллара визы будет чуть лучше, или будет меньше комиссия, там где торговые точки ее применяют. Тоесть для расчетов в тугриках мастер предпочтительнее, так как наши люди чаще платят не в америках (не имея в виду сша).
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:47

Re: Приватбанк

Я на вынос, кто тоже? или зря паника?
habbol86
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:51

  habbol86 написав:Я на вынос, кто тоже? или зря паника?

Під грушею немає заначки?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:03

  Квесторе_поверніться написав:
  habbol86 написав:Я на вынос, кто тоже? или зря паника?

Під грушею немає заначки?

Ще є можливість підшити у білизну.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:06

Re: Приватбанк

  Ромасик написав:а мені сьогодні Беня видав 3000 грн і більше відмовився. Нібито перевищений ліміт у банкоматі. Але інший банкомат, нічого не видавши, те ж саме чесав. Більше не перевіряв, бо не було часу і бажання.


Я еще утром успел почистить КДВ на 3800 за один заход.
Не более 3000 - установка в банкомате, когда купюры в кассетах на исходе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:31

  Goodman написав:
  Ромасик написав:а мені сьогодні Беня видав 3000 грн і більше відмовився. Нібито перевищений ліміт у банкоматі. Але інший банкомат, нічого не видавши, те ж саме чесав. Більше не перевіряв, бо не було часу і бажання.


Я еще утром успел почистить КДВ на 3800 за один заход.
Не более 3000 - установка в банкомате, когда купюры в кассетах на исходе.

чого ж тоді другий не захотів навіть 3000 давати. Пише рекомендована сума 3000 і не дає. Купюри 500 світить.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:03

  Ромасик написав:
  Goodman написав:
  Ромасик написав:а мені сьогодні Беня видав 3000 грн і більше відмовився. Нібито перевищений ліміт у банкоматі. Але інший банкомат, нічого не видавши, те ж саме чесав. Більше не перевіряв, бо не було часу і бажання.


Я еще утром успел почистить КДВ на 3800 за один заход.
Не более 3000 - установка в банкомате, когда купюры в кассетах на исходе.

чого ж тоді другий не захотів навіть 3000 давати. Пише рекомендована сума 3000 і не дає. Купюри 500 світить.

Я сам стикався, і зрозумів як це працює. Якщо в банкоматі закінчуються гроші, то ліміт 3000 грн на картку буде по всіх банкоматах, що знаходяться у схожому стані, тобто не вдасться висмоктати з 4 банкоматів 12000, якщо в них усіх мало грошей. Але, якщо вам пощастить знайти банкомат із достатньою кількістю купюр, то він вже видасть бажану суму.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:10

Re: Приватбанк

  Ромасик написав:чого ж тоді другий не захотів навіть 3000 давати.


Я тоже в одно время не нашел ответ на Ваш вопросик.
Решил не заморачиваться, пошел и снял в Ощадбанкомате. По 1000 грн за один раз, но новыми купюрами по 500грн. Приват уже другой и не поддается анализу.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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