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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:37
дякую всім за відповідь. До чужих банкоматів просто не дійшов, не було часу експериментувати)
Зарабатывайте
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:43
Re: Приватбанк
теж був в задумії, коли одного разу за 1ий раз зняв 20К, а настпного разу то й же АТМ більше 1К посилав в магазини (там розраховуватись карткою)
в АТМ інших банків завжди пише - яку макс. суму я можу зняти в даний конкретний момент, а тут щось недороблено, однако.
+50грн !
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