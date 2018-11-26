RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7865786678677868
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:20

Снимал 8000, банкомат выдал 16 купюр по 500 грн
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 30.09.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:37

дякую всім за відповідь. До чужих банкоматів просто не дійшов, не було часу експериментувати)
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
Повідомлень: 786
З нами з: 30.03.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 22:43

Re: Приватбанк

  Goodman написав:Приват уже другой и не поддается анализу.


теж був в задумії, коли одного разу за 1ий раз зняв 20К, а настпного разу то й же АТМ більше 1К посилав в магазини :) (там розраховуватись карткою)

в АТМ інших банків завжди пише - яку макс. суму я можу зняти в даний конкретний момент, а тут щось недороблено, однако.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:46

  pharus написав:Подскажите, кто в курсе, обнал гривневой КДВ в стамбульских банкоматах с баксами обойдется только в 2% комиссии? Лимит до 20кгрн в день, как и в Украине?
Проверил - таки да, только 2% комиссии. При этом курс выше курса МПС на 1,6% и лимит 3,2 килобаксов в сутки :shock:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 867
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1988 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7865786678677868
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.