|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 21:37
дякую всім за відповідь. До чужих банкоматів просто не дійшов, не було часу експериментувати)
Зарабатывайте
Додано: Пон 26 лис, 2018 22:43
Re: Приватбанк
теж був в задумії, коли одного разу за 1ий раз зняв 20К, а настпного разу то й же АТМ більше 1К посилав в магазини (там розраховуватись карткою)
в АТМ інших банків завжди пише - яку макс. суму я можу зняти в даний конкретний момент, а тут щось недороблено, однако.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 27 лис, 2018 10:46
Проверил - таки да, только 2% комиссии. При этом курс выше курса МПС на 1,6% и лимит 3,2 килобаксов в сутки
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 27 лис, 2018 11:19
Re: Приватбанк
похоже лавочка прикрылась, курс карточный 29.11
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:10
Так курс и должен быть банка, а не мпс
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:21
МСС код
Операторы,где вас набирают???
полчаса траты времени узнать МСС код. Не код АВТОРИЗАЦИИ!
Даже представления нету,что ж это за чудо такое!
Ответ потряс-такой информацией не владеют.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:24
Жерминаль, кажуть що Алла володіє.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:29
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:31
по карті Алли.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: abc111, Computer, J, liliya_logical, rorandak, Stringer, vitaliy1111, Квесторе_поверніться, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|