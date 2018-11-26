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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7867786878697870>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:48

Забавно, но Приват отказался выдать валюту. Заказывал через п-24, сегодня пришло сообщение "не можем выполнить, попробуйте в другой день". Началось?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:51

Re: Приватбанк

А сумма большая? Заявку оформляли как: по дате или отделению?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:54

MASolomko По отделению. Но там ведь даже если и по дате оформлять, всё равно отделение выбрать надо. Это разве играет какую-то роль?
Сумма не очень большая. А учитывая то, что речь об Одессе, так вообще копейки.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:58

  Shustoff написав:MASolomko По отделению. Но там ведь даже если и по дате оформлять, всё равно отделение выбрать надо. Это разве играет какую-то роль?
Сумма не очень большая. А учитывая то, что речь об Одессе, так вообще копейки.

Заказывайте, сразу, на 2-3 соседних отделения. Где повезет..
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:31

Всем привет, вчера пытался я заправиться на 500 грн бензином, при наличии у меня на карте более 8-ми тыс. грн., я получил отказ в проведении операции и платил наличкой.
Сегодня не смог заплатить за свет через Приват 24. Это что - опять начинается банкопад?
Или катера перевозили Приватовский нал, который был захвачен росиянами. Теперь же можно что угодно списать на вчерашний инцидент в море. Как это уже надоело.
mowian
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:34

  mowian написав:Всем привет, вчера пытался я заправиться на 500 грн бензином, при наличии у меня на карте более 8-ми тыс. грн., я получил отказ в проведении операции и платил наличкой.
Сегодня не смог заплатить за свет через Приват 24. Это что - опять начинается банкопад?
Или катера перевозили Приватовский нал, который был захвачен росиянами. Теперь же можно что угодно списать на вчерашний инцидент в море. Как это уже надоело.

Та ну, то фсьо брэхня!(с)

Тут сказали усё в порядке
https://news.finance.ua/ru/news/-/43934 ... olozheniya

ЗЫ: Сакрказм если чё
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:37

Представник, ты где?

Когда я получу доступ к своим средствам.

Или я буду с РЕСом расплачиваться за свет вашими обещаниями, так им это не понравится и они мне обрежут свет, вы тогда будете платить за повторное подключение?

Почему, если вам вовремя кредит не отдать, то вы "навалите" целую кучу штрафов, пеней.., а вот вам блокировать деньги можно без всяких компенсаций?

Вы реально меня достали.
mowian
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:54

  mowian написав:Всем привет, вчера пытался я заправиться на 500 грн бензином, при наличии у меня на карте более 8-ми тыс. грн., я получил отказ в проведении операции и платил наличкой.
Сегодня не смог заплатить за свет через Приват 24. Это что - опять начинается банкопад?
Или катера перевозили Приватовский нал, который был захвачен росиянами. Теперь же можно что угодно списать на вчерашний инцидент в море. Как это уже надоело.

Тестово только что закинул 10 грн за газ. Всё норм. Видимо, трабла конкретно с вашим РЕС и конкретно с терминалом, через который платили за бензин. Ну или персонально против вас банк что-то имеет.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:56

Re: Приватбанк

Платил я и товарищ сегодня, тоже все ок.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:57

консервы открываются?
v57
 
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