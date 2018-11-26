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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7867786878697870
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59

Пробую ещё раз зайти в Приват 24
mowian
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59

  v57 написав:консервы открываются?

гыгы :mrgreen: они думают, тут дураки все

Сегодня снимал наличку с ощадовской карты в банкомате Привата, больше тысячи, без проблем.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:08

"Сервіс тимчасово недоступний" - вот ответ от Приват 24, ладно, попробую завтра.
mowian
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:27

v57 Ну чего консервы? Перебои с оплатой коммуналки у них и ранее бывали. Я просто оплачивал в другой день и всё.

Касаемо отказа в выдаче валюты - чистейшая правда. Могу скрин показать))
Shustoff
 
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