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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59
Пробую ещё раз зайти в Приват 24
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59
v57 написав:
консервы открываются?
гыгы
они думают, тут дураки все
Сегодня снимал наличку с ощадовской карты в банкомате Привата, больше тысячи, без проблем.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:08
"Сервіс тимчасово недоступний" - вот ответ от Приват 24, ладно, попробую завтра.
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mowian
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:27
v57 Ну чего консервы? Перебои с оплатой коммуналки у них и ранее бывали. Я просто оплачивал в другой день и всё.
Касаемо отказа в выдаче валюты - чистейшая правда. Могу скрин показать))
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