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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59
Пробую ещё раз зайти в Приват 24
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mowian
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59
v57 написав:
консервы открываются?
гыгы
они думают, тут дураки все
Сегодня снимал наличку с ощадовской карты в банкомате Привата, больше тысячи, без проблем.
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Ferlakur
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:08
"Сервіс тимчасово недоступний" - вот ответ от Приват 24, ладно, попробую завтра.
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mowian
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:27
v57 Ну чего консервы? Перебои с оплатой коммуналки у них и ранее бывали. Я просто оплачивал в другой день и всё.
Касаемо отказа в выдаче валюты - чистейшая правда. Могу скрин показать))
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Shustoff
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:22
wig написав: Shustoff написав:MASolomko
По отделению. Но там ведь даже если и по дате оформлять, всё равно отделение выбрать надо. Это разве играет какую-то роль?
Сумма не очень большая. А учитывая то, что речь об Одессе, так вообще копейки.
Заказывайте, сразу, на 2-3 соседних отделения. Где повезет..
Если я не ошибаюсь - заказать валюту больше одного раза на одну дату П24 не позволяет. Так что Ваш совет похоже слабо воплощаем ы жизнь
. По крайней мере раньше было так. Просто с весны валюты тут больше не держу
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Flamingo
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:00
Я правильно понимаю, что вчера подали запрос на заказ валютной налички (ближайшая выдача 28 ноября) и сегодня Приват послал?
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MASolomko
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:05
mowian написав:
Представник, ты где?
привет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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