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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59
Пробую ещё раз зайти в Приват 24
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mowian
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:59
v57 написав:
консервы открываются?
гыгы
они думают, тут дураки все
Сегодня снимал наличку с ощадовской карты в банкомате Привата, больше тысячи, без проблем.
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Ferlakur
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:08
"Сервіс тимчасово недоступний" - вот ответ от Приват 24, ладно, попробую завтра.
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mowian
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:27
v57 Ну чего консервы? Перебои с оплатой коммуналки у них и ранее бывали. Я просто оплачивал в другой день и всё.
Касаемо отказа в выдаче валюты - чистейшая правда. Могу скрин показать))
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Shustoff
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Додано: Вів 27 лис, 2018 18:22
wig написав: Shustoff написав:MASolomko
По отделению. Но там ведь даже если и по дате оформлять, всё равно отделение выбрать надо. Это разве играет какую-то роль?
Сумма не очень большая. А учитывая то, что речь об Одессе, так вообще копейки.
Заказывайте, сразу, на 2-3 соседних отделения. Где повезет..
Если я не ошибаюсь - заказать валюту больше одного раза на одну дату П24 не позволяет. Так что Ваш совет похоже слабо воплощаем ы жизнь
. По крайней мере раньше было так. Просто с весны валюты тут больше не держу
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Flamingo
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:00
Я правильно понимаю, что вчера подали запрос на заказ валютной налички (ближайшая выдача 28 ноября) и сегодня Приват послал?
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MASolomko
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:05
mowian написав:
Представник, ты где?
привет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 27 лис, 2018 19:18
MASolomko написав:
Я правильно понимаю, что вчера подали запрос на заказ валютной налички (ближайшая выдача 28 ноября) и сегодня Приват послал?
тоже вчера делал заказ на 28 число, сегодня получил отказ. заказывал через приват24!
сегодня написал манагеру и заказал еще раз но уже пообещали 29 числа отдать деньги, подождем узнаем!
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habbol86
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:00
MASolomko написав:
Я правильно понимаю, что вчера подали запрос на заказ валютной налички (ближайшая выдача 28 ноября) и сегодня Приват послал?
Именно так. Сегодня заказал на 29е число. Если пошлют ещё раз - буду уже звонить, писать и всё такое. Не то, чтобы мне горит, но, мать его, никто никаких ограничений не вводил, объяснений не давал. Следовательно - они обязаны выдать мне мои деньги по первой моей хотелке.
Сам бы с радостью валюту тут не держал, но есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.
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Shustoff
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:06
Shustoff написав:
есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.
Например ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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