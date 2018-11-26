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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7868786978707871
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:12

Re: Приватбанк

Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:14

  йцукен написав:Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь

Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  йцукен написав:Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь

Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)

Валюта моя и лежит на приват-вкладе под смешную ставку.
а говорили "госбанк, госбанк"
йцукен
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