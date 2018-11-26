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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7869787078717872>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:12

Re: Приватбанк

Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:14

  йцукен написав:Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь

Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  йцукен написав:Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь

Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)

Валюта моя и лежит на приват-вкладе под смешную ставку.
а говорили "госбанк, госбанк"
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:42

  йцукен написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  йцукен написав:Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь

Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)

Валюта моя и лежит на приват-вкладе под смешную ставку.
а говорили "госбанк, госбанк"

Ставка смешная и вправду, помечтаем... Вот банк не выполнил обязательства не вернул в срок (1-3 дня к примеру) средства. Так пусть применяет процентную ставку как для срочных вкладов, или ещё лучше как для кредитов. Зеркально как он поступает с кредитками не уплатил вовремя, насчитаем проценты за весь срок. Глядишь порасторопнее и возвращали бы... :D
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:46

Re: Приватбанк

  vanok написав:Вот банк не выполнил обязательства не вернул в срок (1-3 дня к примеру) средства.


Как не вернул? Он зачисли Вам их на Ваш карточный счет.
А то Ваши заманухи, что Вы их хотите получить с наименьшими для Себя потерями.
Такое уже проходили в Дельте , все карты перевели в доместик и привет - деньги есть, снять нельзя . Мастеркард превратился в смиття.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:52

  Goodman написав:
  vanok написав:Вот банк не выполнил обязательства не вернул в срок (1-3 дня к примеру) средства.


Как не вернул? Он зачисли Вам их на Ваш карточный счет.
А то Ваши заманухи, что Вы их хотите получить с наименьшими для Себя потерями.
Такое уже проходили в Дельте , все карты перевели в доместик и привет - деньги есть, снять нельзя . Мастеркард превратился в смиття.

Та то Вы загнули приват и дельта, даже думать не хочу о таком сравнении)) Я же говорю помечтаем...))) По факту условия приват-вклада нарушены, (с него можно снимать напрямую без карты), условия с предзаказом наличных выполнены, в итоге существенное нарушение условий договора, а соотвественно и справедливо желание в получении компенсаторов))
п.с. а так да согласен "заманухи" ещё те, получить свои да ещё и без потерь... мечтатели :D
п.с.п.с. Честно говоря в данном случае понятны причины, так что думаю всё наладится... Но помечтать хотелось)
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:16

Re: Приватбанк

  vanok написав:Честно говоря в данном случае понятны причины


Причина тут одна, некто, кто-то больше Вас любит деньги.
Больше всего . Да так, что им плевать на регламенты и обязательства.
Вчерась НБУ собирал банкиров на совет....

Вот иллюстрация - А ДАВАЙТЕ.....
https://www.youtube.com/watch?v=S66MDGc ... rusreklama
Вот они и надавали чё хотели.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:19

  Квесторе_поверніться написав:Валюта не тільки Вам а і банку потрібна. :)
Не потрібна вона йому. Преса нещодавно публікувала статтю, в якій писали про навмисні низькі ставки по валютним депо для відтоку валюти...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:32

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Не потрібна вона йому. Преса нещодавно публікувала статтю, в якій писали про навмисні низькі ставки по валютним депо для відтоку валюти...


Не совсем так. Вот первоисточник от Галыны:
https://finclub.net/analytics/galina-pa ... menty.html

Галына хочет и рыбку сьесть и в лодку сесть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:38

  Goodman написав:
  vanok написав:Вот банк не выполнил обязательства не вернул в срок (1-3 дня к примеру) средства.


Как не вернул? Он зачисли Вам их на Ваш карточный счет.

А что регламент говорит о выдаче наличных с карточного счета?
Ограничения, отказы и отмена заявок - это разве не отказ от выполнения обязательств? Как по мне, так он самый. Разница только в том, что невыполнение обязательств клиентом по договору влечет к повышенным ставкам, штрафам, терроризированию по телефону, и т.д. А вот банк за отказ в исполнении своих обязательств ответственности не несёт вообще никакой. И этот момент мне кажется наиболее несправедливым во взаимоотношениях клиента с большими организациями. По хорошему принцип симметричной ответственности сторон за неисполнение договора закрепить бы законодательно. Ну вот в данном случае, к примеру, чтобы были одинаковые санкции за просрочку платежа (коими и являются все эти "денег не завезли" и "заказ отменён"). Только власть принадлежит им, и никогда мы такого не увидим, к сожалению.
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