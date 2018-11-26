Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:12
Re: Приватбанк
Заказывал валюту в п24 на завтра, заявку просто взяли и отменили.
Заказал на послезавтра, посмотрим выполнят ли.
Лично я сомневаюсь
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:14
Валюта не тільки Вам а і банку потрібна.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:15
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:42
Ставка смешная и вправду, помечтаем... Вот банк не выполнил обязательства не вернул в срок (1-3 дня к примеру) средства. Так пусть применяет процентную ставку как для срочных вкладов, или ещё лучше как для кредитов. Зеркально как он поступает с кредитками не уплатил вовремя, насчитаем проценты за весь срок. Глядишь порасторопнее и возвращали бы...
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:46
Re: Приватбанк
Как не вернул? Он зачисли Вам их на Ваш карточный счет.
А то Ваши заманухи, что Вы их хотите получить с наименьшими для Себя потерями.
Такое уже проходили в Дельте , все карты перевели в доместик и привет - деньги есть, снять нельзя . Мастеркард превратился в смиття.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 27 лис, 2018 20:52
Та то Вы загнули приват и дельта, даже думать не хочу о таком сравнении)) Я же говорю помечтаем...))) По факту условия приват-вклада нарушены, (с него можно снимать напрямую без карты), условия с предзаказом наличных выполнены, в итоге существенное нарушение условий договора, а соотвественно и справедливо желание в получении компенсаторов))
п.с. а так да согласен "заманухи" ещё те, получить свои да ещё и без потерь... мечтатели
п.с.п.с. Честно говоря в данном случае понятны причины, так что думаю всё наладится... Но помечтать хотелось)
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:16
Re: Приватбанк
Причина тут одна, некто, кто-то больше Вас любит деньги.
Больше всего . Да так, что им плевать на регламенты и обязательства.
Вчерась НБУ собирал банкиров на совет....
Вот иллюстрация - А ДАВАЙТЕ.....
Вот они и надавали чё хотели.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:19
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:32
Re: Приватбанк
Не совсем так. Вот первоисточник от Галыны:
Галына хочет и рыбку сьесть и в лодку сесть.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:38
А что регламент говорит о выдаче наличных с карточного счета?
Ограничения, отказы и отмена заявок - это разве не отказ от выполнения обязательств? Как по мне, так он самый. Разница только в том, что невыполнение обязательств клиентом по договору влечет к повышенным ставкам, штрафам, терроризированию по телефону, и т.д. А вот банк за отказ в исполнении своих обязательств ответственности не несёт вообще никакой. И этот момент мне кажется наиболее несправедливым во взаимоотношениях клиента с большими организациями. По хорошему принцип симметричной ответственности сторон за неисполнение договора закрепить бы законодательно. Ну вот в данном случае, к примеру, чтобы были одинаковые санкции за просрочку платежа (коими и являются все эти "денег не завезли" и "заказ отменён"). Только власть принадлежит им, и никогда мы такого не увидим, к сожалению.
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