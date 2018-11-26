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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:53
mustbe написав: Shustoff написав:
есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.
Например ?
некоторые операции с электронными валютами в направлении вывода оных.
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Shustoff
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