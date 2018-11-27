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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7869787078717872
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:53

  mustbe написав:
  Shustoff написав:есть операции, для которых валютные карты других банков не подходят и Приват безальтернативен, к сожалению.

Например ?

некоторые операции с электронными валютами в направлении вывода оных.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 00:17

Сьогодні втб а завтра Приват ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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  #<1 ... 7869787078717872
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